Звезда сериала "Сваты" актриса Татьяна Кравченко удивила внешностью после тяжелой работы
Как передает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото, на котором исполнительница роли Валюхи предстала сильно постаревшей. Знаменитость сняли в то время, как она забиралась в микроавтобус, вероятно, во время гастролей.
Татьяна Кравченко надела длиннополую куртку, которую полностью распахнула. На шее у актрисы можно заметить бардовый клетчатый шарф, под которым видна фиолетовая кофта, на ногах у нее удобные мешковатые штаны. Образ довершили очки с оранжевыми стеклами.
"День тяжёлый.. А как он прошёл у вас? 😍❤️", - отмечается в описании. Пользователи соцсети поддержали 66-летнюю Татьяну Кравченко в ее нелегкой работе, оставив много теплых комментариев:
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"Пусть у вас все наладится.🙏"; "Тоже нелегко... Вас люблю и обожаю ❤️❤️❤️ Крепкого здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения ♥️♥️♥️💋"; "Смотрим "Сватов", серия как Вы с Иваном ругаетесь на море возле катера😄Вы замечательный человечек😍😍"; "Вот и старость пришла. Раньше ходила, где хотела, теперь куда повезут"; "Спасибо вам за ваш талант и творчество ❤️"; "Татьяна! Я восхищаюсь Вашим талантом и Вами как женщиной!!! Спасибо Вашим родителям, Вашим педагогам, и Вам!🙏🏻".
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