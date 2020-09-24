Раньше ходила, где хотела, а теперь...

Звезда сериала "Сваты" актриса Татьяна Кравченко удивила внешностью после тяжелой работы



Как передает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото, на котором исполнительница роли Валюхи предстала сильно постаревшей. Знаменитость сняли в то время, как она забиралась в микроавтобус, вероятно, во время гастролей.

Татьяна Кравченко надела длиннополую куртку, которую полностью распахнула. На шее у актрисы можно заметить бардовый клетчатый шарф, под которым видна фиолетовая кофта, на ногах у нее удобные мешковатые штаны. Образ довершили очки с оранжевыми стеклами.

"День тяжёлый.. А как он прошёл у вас? 😍❤️", - отмечается в описании. Пользователи соцсети поддержали 66-летнюю Татьяну Кравченко в ее нелегкой работе, оставив много теплых комментариев:

"Пусть у вас все наладится.🙏"; "Тоже нелегко... Вас люблю и обожаю ❤️❤️❤️ Крепкого здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения ♥️♥️♥️💋"; "Смотрим "Сватов", серия как Вы с Иваном ругаетесь на море возле катера😄Вы замечательный человечек😍😍"; "Вот и старость пришла. Раньше ходила, где хотела, теперь куда повезут"; "Спасибо вам за ваш талант и творчество ❤️"; "Татьяна! Я восхищаюсь Вашим талантом и Вами как женщиной!!! Спасибо Вашим родителям, Вашим педагогам, и Вам!🙏🏻".

Напомним, роскошная Валюха из «Сватов» сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть»

Как сообщала Politeka, счастливая Валюха из «Сватов» впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Также Politeka писала, что заплаканная Валюха из "Сватов" получила жесткий ультиматум от Добронравова.