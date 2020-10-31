Українська прима-балерина і суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар спокусила формами, примірявши наряд з вирізом
Знімок знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.
Так, фотографію знаменитість супроводжувала текстом з популярної пісні. А саме – частина була присвячена закоханим.
"Суботній настрій", - коротко йдеться в повідомленні.
Анджеліна Джолі в шовковому халатику заворожила бюстом, що стирчить: Пітту можна тільки позаздрити
Розбитна Пугачова в джинсах плюнула на сором і дозволила собі зайвого: "Без ліфчика, жах"
В Росії прощаються з ведучим "Поле чудес" Якубовичем, що сталося: "Епоха йде!"
14-річна дочка Фреймут від першого шлюбу показала гострі зубки: "Ви не варті моєї уваги"
Звернемо увагу, що на знімку Кухар позує в білій сукні з вирізом, яке ефектно підкреслює її й без того ідеальні ноги. Крім того, балерина вирішила приміряти синю курточку.
У кадр також потрапила бездоганна посмішка Кухар, яка буквально "звела з розуму" її шанувальників. Серед них виявилася й українська співачка Гайтана, яка відправила зірці емодзі у вигляді троянди.
"Неймовірна особистість, яка дійсно заслужила своє звання", " красива❤️😍талановита. ❤️😍 Естетична насолода для очей і вух», «у Вас прекрасний колір волосся, вам дуже йде, прямо дівчинка –приспівочка. Це ваш або фарбувалися?", "Катерина, вам шалено йде посмішка. Носіть її завжди", - пишуть вони.
Нагадавши, прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Нікітюк відвела у Фреймут красеня з "Танців з зірками", кадри пристрасті:"Скоро дитина з'явиться".
Також Politeka писала, що новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через відхід Петрожицької.