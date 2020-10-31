Українська прима-балерина і суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар спокусила формами, примірявши наряд з вирізом

Знімок знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

Так, фотографію знаменитість супроводжувала текстом з популярної пісні. А саме – частина була присвячена закоханим.

"Суботній настрій", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Кухар позує в білій сукні з вирізом, яке ефектно підкреслює її й без того ідеальні ноги. Крім того, балерина вирішила приміряти синю курточку.

У кадр також потрапила бездоганна посмішка Кухар, яка буквально "звела з розуму" її шанувальників. Серед них виявилася й українська співачка Гайтана, яка відправила зірці емодзі у вигляді троянди.

"Неймовірна особистість, яка дійсно заслужила своє звання", " красива❤️😍талановита. ❤️😍 Естетична насолода для очей і вух», «у Вас прекрасний колір волосся, вам дуже йде, прямо дівчинка –приспівочка. Це ваш або фарбувалися?", "Катерина, вам шалено йде посмішка. Носіть її завжди", - пишуть вони.

Нагадавши, прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Нікітюк відвела у Фреймут красеня з "Танців з зірками", кадри пристрасті:"Скоро дитина з'явиться".

Також Politeka писала, що новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через відхід Петрожицької.