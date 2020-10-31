Украинская прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар соблазнила формами, примерив наряд с вырезом
Снимок знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram, передает Politeka.
Так, фотографию знаменитость сопровождала текстом из популярной песни. А именно – часть была посвящена влюбленным.
«Субботнее настроение», - коротко говорится в сообщении.
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Обратим внимание, что на снимке Кухар позирует в белом платье с вырезом, которое эффектно подчеркивает ее и без того идеальные ноги. Кроме того, балерина решила примерить синюю курточку.
В кадр также попала безупречная улыбка Кухар, которая буквально «свела с ума» ее поклонников. Среди них оказалась и украинская певица Гайтана, которая отправила звезде эмоджи в виде розы.
«Невероятная личность, которая действительно заслужила свое звание», «Красивущая❤️😍Талантливая. ❤️😍 Эстетическое наслаждение для глаз и ушей», «У Вас прекрасный цвет волос, Вам очень идёт, прямо девочка –припевочка. Это ваш или красились?», «Екатерина, вам безумно идет улыбка. Носите ее всегда», - пишут они.
Напомним, придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».
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Также Politeka писала, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.