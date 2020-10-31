Американська модель Кендалл Дженнер захопила шанувальників перевтіленням в легенду Голлівуду Памелу Андерсон

Знімки вона опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Не клич мене крихта". Щасливого Хелловіну. Я як Памела Андерсон в культовому бойовику", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографіях Кендалл позує в образі легенди Голлівуду, вбравшись в шкіряне боді і сміливо осідлавши бойк. При цьому знаменитість тримає в руках пістолет, з якого стирчить прапорець з написом «голосувати».

«Матір Божа, до чого ж гарна», «о мій бог», «це реально гаряче», «найкраще, що я бачив з 90-х», «сторона Скорпіона нам завжди потрібна», «ти вбила мене з одного пострілу», «жива легенда», «ось так виглядає справжня королева», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, модель Кендалл Дженнер, з відомого сімейства Кардаш'ян, постала в міні-бікіні

Модель зняли з різних ракурсів, щоб показати її шикарні форми з усіх боків.

Красуня підтягла лямки плавок вище стегон й повернулася спиною до фотографа, під час входу в найчистішу воду. В результаті вийшов Гарячий кадр, адже були зображені пружні сідниці Дженнер.

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