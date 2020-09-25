Ким Кардашьян удивила поклонников, показав своих звездных сестер и саму себя до пластики

Звезда американских реалити-шоу поделилась неожиданным архивным снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото сама Ким предстала в окружении своих младших сестер – Хлои Кардашьян, а также Кайли и Кендалл Дженнер. При этом снимок сделан явно давно, ведь Кендалл и Кайли на нем выглядят еще подростками.

Также все четверо сестер явно еще не успели увлечься пластическими операциями, поэтому их лица выглядят максимально естественными.

В комментариях многие поклонники звездной семьи не сдержались и обратили внимание на то, что девушки на фото совершенно не похожи на самих себя после многочисленных хирургических вмешательств.

«Кто эти люди?», «Со своими оригинальными лицами», «Зачем она так с Хлоей?», «Ким знает, что не права. Она единственная выглядит хорошо», «Я никого здесь не узнаю», «Оооо нормальные лица и губы. Хлоя всегда была моей любимой Кардашьян», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Ким показалась в черно-белом наряде. Красотка была в топе и велотреках. Звезда собрала волосы в хвост, позируя у дверного проема. Ким эффектно стала, демонстрируя идеальные формы. На еще одном фото звезда уже лежала на диване, демонстрируя идеальные ножки.

Напомним, безудержная Хлои Кардашьян в шелках показала, как выглядит соблазн: "Думала, это Кайли".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян завлекла сочными местами к себе на диван, Кортни в восторге.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в дерзком бикини искупала свои самые сладкие места, кадры ночных утех.