Американская бизнес-леди и шоувумен Ким Кардашьян вместе со своими сестрами Кайли и Кендалл Дженнер померилась фигурами

В последнее время, фанаты массово отмечают, что младшие сестры Кендалл и Кайли Дженнер обгоняют Ким по популярности в Инстаграм. Яркие и успешные модели привлекают внимание к себе своими постами и постоянными съемками, ради которых меняют имидж.

При этом сама Ким привыкла быть в центре внимания и не комментирует сплетни. На фан-аккаунтах звезд также часто сравнивают, как на коллаже, где три сестры блистали в очень похожих спортивных костюмах и поражали фигурами после похудения.

Стоит отметить, что Ким в свое время удалось сбросить тридцать кг и среди сестер она лидирует по эффектному преображению. Звезде удалось похудеть достаточно быстро, поэтому теперь она балует сеть самыми разными кадрами.

В одном из своих интервью модель отметила, что сидела на диете Аткинса.

«Думаю, диета очень важна в вопросе потери веса. Хотя раньше я и не думала, что настолько. Я думала: "Я могу просто тренироваться в спортзале и есть все, что хочу". Но в таком случае нужно тренироваться постоянно. Мы едим много рыбы и индейки. Мне присылают специальные перекусы, и они очень разнообразны», - говорила ранее Ким.

До этого мы рассказывали, что Ким Кардашьян продемонстрировала новое белье на своем идеальном загорелом теле.

На первом и последнем фото белье из коллекции демонстрирует сама Ким, а вот на других снимках его можно увидеть на других моделях. Для себя Ким выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков.

Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало Кардашьян продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.

Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.

Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках