Известная модель Кендалл Дженнер показала себя на радость фанатов

на фото Кендалл позировала в желтом купальнике перед зеркалом. Бикини было довольно маленьким, девушка снимала себя на телефон. Можно заметить, что звезда показалась в ванной и демонстрировала свою фигуру и загорелое тело. Волосы у Дженнер были собраны в хвост. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я люблю лайки", - подписала фото Кендалл.

Фанаты поставили почти 7 миллионов лайков и написали комментарии:

"Хороший огонь", "Вы помните, когда она спасла это от сгорания", "Просто хотела такое маленькое тело", "У тебя девочка снаружи", "Твоя жизнь так прекрасна, Кендалл. Вы красивы и молоды. Наслаждайтесь", "Вода и салат, вода и салат", "Надеюсь купальник не натирает", "Я тоже не люблю озера", "Люблю тебя, дорогая", "Кендалл вы тоже хороши но не дотягиваете", "О, буду куском дерева, сгорающим до смерти Кайли Дженнер".

Сообщалось, что известные сестры Кайли и Кендалл Дженнер показали себя в новых образах .

На фото Кендалл сидела в черном платье, сапогах и шляпе, а образ дополнила сумочкой. Кайли расположилась рядом в белом платье и сапогах. Девушки без стыда демонстрировали свое тело, отведя взгляд от камеры.

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