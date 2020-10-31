Американская модель Кендалл Дженнер восхитила поклонников перевоплощением в легенду Голливуда Памелу Андерсон

Снимки она опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Не зови меня крошка». Счастливого Хэллоуина. Я как Памела Андерсон в культовом боевике», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографиях Кендалл позирует в образе легенды Голливуда, нарядившись в кожаное боди и смело оседлав бойк. При этом знаменитость держит в руках пистолет, из которого торчит флажок с надписью «голосовать».

«Матерь божья, до чего красивая», «о мой бог», «это реально горячо», «лучшее, что я видел из 90-х», «сторона скорпиона нам всегда нужна», «ты убила меня с одного выстрела», «живая легенда», «вот так выглядит настоящая королева», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, модель Кендалл Дженнер, из известного семейства Кардашьян, предстала в мини-бикини

Модель сняли с разных ракурсов, чтобы показать ее шикарные формы со всех сторон.

Красотка подтянула лямки плавок выше бедер и повернулась спиной к фотографу, во время входа в чистейшую воду. В результате получился горячий кадр, ведь были запечатлены упругие ягодицы Дженнер.

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