Американская модель Кендалл Дженнер, из известного семейства Кардашьян, предстала в мини-бикини 

Блистательная брюнетка обладает стройной фигурой, которой не грех похвастаться, передает Politeka.net. В этот раз соблазнительница показала фото с отдыха. 

Модель сняли с разных ракурсов, чтобы показать ее шикарные формы со всех сторон. 

Звезда надела крохотное бикини зелено-голубого цвета. Маленькие лоскутки ткани еле прикрывали самое интимное. 

Красотка подтянула лямки плавок выше бедер и и повернулась спиной к фотографу, во время входа в чистейшую воду. В результате получился горячий кадр, ведь были запечатлены упругие ягодицы Дженнер. 

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Звезда также показала не менее впечатляющие виды спереди. 

Модель сделала две игривые косички, а также завершила образ стильными аксессуарами, в том числе, очками. 

Вид у красотки был восхитительным. 

"Желе поймало меня", - подписала снимок знаменитость. 

Всего за пять минут пост собрал более 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов фигуре Кендалл. 

"Вау, какая красотка", - написал один из фанатов. 

Напомним,  Кендалл Дженнер позировала в одном боди с вырезом, демонстративно показывая идеальные формы во всей красе.

«Новые эксклюзивные стили уже доступны!», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер показала себя в красивом купальнике. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя достоинства фигуры. Волосы у модели были распущены, а сама модель позировала в ванной комнате. Фото вышло очень соблазнительным и интересным, ведь Дженнер почти ничем не прикрыла свое тело.

Напомним, Ким Кардашьян засветила Кайли Дженнер и других сестричек до пластики

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