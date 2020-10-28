Модель показала, как проводит время

Американская модель Кендалл Дженнер, из известного семейства Кардашьян, предстала в мини-бикини

Блистательная брюнетка обладает стройной фигурой, которой не грех похвастаться, передает Politeka.net. В этот раз соблазнительница показала фото с отдыха.

Модель сняли с разных ракурсов, чтобы показать ее шикарные формы со всех сторон.

Звезда надела крохотное бикини зелено-голубого цвета. Маленькие лоскутки ткани еле прикрывали самое интимное.

Красотка подтянула лямки плавок выше бедер и и повернулась спиной к фотографу, во время входа в чистейшую воду. В результате получился горячий кадр, ведь были запечатлены упругие ягодицы Дженнер.

Звезда также показала не менее впечатляющие виды спереди.

Модель сделала две игривые косички, а также завершила образ стильными аксессуарами, в том числе, очками.

Вид у красотки был восхитительным.

"Желе поймало меня", - подписала снимок знаменитость.

Всего за пять минут пост собрал более 500 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов фигуре Кендалл.

"Вау, какая красотка", - написал один из фанатов.

Напомним, Кендалл Дженнер позировала в одном боди с вырезом, демонстративно показывая идеальные формы во всей красе.

«Новые эксклюзивные стили уже доступны!», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер показала себя в красивом купальнике. Звезда стояла перед зеркалом и снимала себя на телефон, демонстрируя достоинства фигуры. Волосы у модели были распущены, а сама модель позировала в ванной комнате. Фото вышло очень соблазнительным и интересным, ведь Дженнер почти ничем не прикрыла свое тело.

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