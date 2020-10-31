Зірка серіалу «Величне століття» Мер'єм Узерлі, яка прославилася як Хюррем Султан, вразила красою без білизни

Знімок знаменитість опублікувала у себе в Instagram, розповідає Politeka.

Так, фотографія зроблена в чорно-білому кольорі, сама актриса позує без білизни, ефектно заглядаючи в кадр. Картину доповнює бездоганний макіяж знаменитості, а також елегантні кучерики.

"Ох вже ці бездонні очі. Я в них потонув",» обожнюю тебе, Мер'єм«,» це явно топ, люблю тебе шалено«,» красоточка«,» ти мені дуже сильно сподобалася«,» божечки, ти така неймовірна«,» сама солодкість«,» дуже крутий вигляд«,» від такої зовнішності просто відбирає дар мови", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, актриса Мер'єм Узерлі, відома за серіалом "Величне століття", здивувала шанувальників новою фотосесією

У себе в Instagram актриса опублікувала серію портретних фото. Жінка була одягнена в теплий зелений светр, який ідеально гармоніював з її зеленими очима. У себе в сторіс красуня опублікувала колаж зі своїх портретів.

Варто відзначити, що раніше Мер'єм поділилася новими фото в стрічці. Вони зібрали безліч лайків і добрих відгуків.

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