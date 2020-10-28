Актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу "Великолепный век", удивила поклонников новой фотосессией

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию портретных фото. Женщина была одета в теплый зеленый свитер, который идеально гармонировал с ее зелеными глазами. У себя в сторис красотка опубликовала коллаж из своих портретов.

Стоит отметить, что ранее Мерьем поделилась новыми фото в ленте. Они собрали множество лайков и добрых отзывов.

«С возрастом она только молодеет», «Единственная талантливая и неповторимая», «Вы такая красивая», «Такая красивая и натуральная без макияжа! Наша Хюрем!», «Самая лучшая», «Супер фотосессия», «Сама нежность», - пишут пользователи сети.

Как известно, актриса сейчас находится в интересном положении. Недавно Мерьем сама призналась, что ждет второго ребенка. У актрисы уже есть дочка.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли восхитила поклонников сногсшибательным видом без лифчика. Актриса поделилась архивным фото, на котором предстала в красном платье на бретельках. Она сидела на тумбочке и держала в руках телефонную трубку. Одна бретелька ее ярко-красного платья небрежно сползла на плечо, что придало особого шарма фото.

Напомним, что Мерьем Узерли приспустила платье, покрутив аппетитными формами: «Слишком сладкая…».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли очаровала томными позами в домашнем образе: "Хорошеет с каждым днем".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли побаловалась сладеньким, не стесняясь камер: "Лучший выбор для...".