Екс-Nikita Анастасія Кумейко, яка зараз виступає як Dj Nana, вразила красою в образі Малефісенти
Знімок зі знаменитістю був опублікований фан-сторінці знаменитості в Instagram, розповідає Politeka.
"Dj Nana в образі Малефісенти. Гелловін наближається", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що Кумейко в образі голлівудської зірки Анджеліни Джолі виглядає навіть краще, ніж оригінал. Шанувальники зірки активно лайкали кадри з кумиром, проте коментувати їх не поспішали.
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До цього ми розповідали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала ідеальну фігуру, вбравшись в напівпрозору сукню
«У цій сукні душа вимагає свята і танців», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Кумейко позує в напівпрозорій сукні, ефектно рухаючись під звуки музики. При цьому видно, що красуня явно не соромиться демонструвати пружне і підтягнуте тіло.
Однак шанувальники знаменитості були позбавлені можливості захопитися формами кумира, оскільки Кумейко викинула їх в Stories.
Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».
Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".
Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла до води і...".