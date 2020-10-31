Екс-Nikita Анастасія Кумейко, яка зараз виступає як Dj Nana, вразила красою в образі Малефісенти

Знімок зі знаменитістю був опублікований фан-сторінці знаменитості в Instagram, розповідає Politeka.

"Dj Nana в образі Малефісенти. Гелловін наближається", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що Кумейко в образі голлівудської зірки Анджеліни Джолі виглядає навіть краще, ніж оригінал. Шанувальники зірки активно лайкали кадри з кумиром, проте коментувати їх не поспішали.

До цього ми розповідали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко показала ідеальну фігуру, вбравшись в напівпрозору сукню

«У цій сукні душа вимагає свята і танців», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кумейко позує в напівпрозорій сукні, ефектно рухаючись під звуки музики. При цьому видно, що красуня явно не соромиться демонструвати пружне і підтягнуте тіло.

Однак шанувальники знаменитості були позбавлені можливості захопитися формами кумира, оскільки Кумейко викинула їх в Stories.

Нагадавши, екс-Nikita ефектно оголилася і захопила надприродними кадрами під водою: «Русалка Нанеліана».

Як повідомляла Politeka, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком:»господар".

Також Politeka писала, що екс-Nikita Кумейко ледь не потонула на очах у батьків, подробиці драми: "підійшла до води і...".