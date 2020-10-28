Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала идеальную фигуру, нарядившись в полупрозрачное платье

Снимки красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«В этом платье душа требует праздника и танцев», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кумейко позирует в полупрозрачном платье, эффектно двигаясь под звуки музыки. При этом видно, что красотка явно не стесняется демонстрировать упругое и подтянутое тело.

Однако поклонники знаменитости были лишены возможности восхититься формами кумира, поскольку Кумейко выбросила их в Stories.

До этого мы рассказывали, что экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко похвасталась безупречной фигурой, примерив лишь джинсы

«Что по погоде? Пытаюсь определиться с верхней одеждой, но что-то пошло не так», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кумейко запечатлена за новой серией «Танцев у холодильника». В рамках этой рубрики красотка исполняет зажигательные танцы у себя дома на фоне кухни.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Как сообщала Politeka, развратную экс-Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла к воде и...".