Бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко поразила невероятно красивыми кадрами под водой

Как пишет Politeka.net, у себя в Интстаграм девушка опубликовала загадочное видео, на котором напоминала сказочное существо. Анастасия была одета в бежевый купальник, поверх которого она надела волнистое платье. Девушка погрузилась под воду, в результате чего ее платье задралось, оголив плоский животик и округлые бедра. Выглядела Кумейко превосходно.

Всего за 10 минут ее видео успели посмотреть более 1500 раз. В комментариях ее стали сравнивать с русалкой и морскими жителями.

«Как красиво», «Вауууу!!! Красота и невесомость», «Ариэль», «Русалка Нанелиана», «Красивая русалка», «Новый клип?», «Какая красота», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Египет. Красотка улетела в Шарм-ель-Шейх, откуда с удовольствием делится пляжными фото. Певица позирует в роскошных купальниках, демонстрируя свою необыкновенную фигурку.

Так, на одном из последних фото Кумейко стояла на берегу Красного моря в черном купальнике. Звезда принимала солнечные ванны, наслаждаясь теплой погодой. Певица показала себя в полный рост, засветив упругий животик и стройные ножки.

Напомним, что Анастасия Кумейко в бикини сверкнула роскошными формами на отдыхе в Египте: «Дайте две».

Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко поразила гибкостью, стоя вверх тормашками: "Идеальный ракурс".