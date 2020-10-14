Бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко поразила невероятно красивыми кадрами под водой
Как пишет Politeka.net, у себя в Интстаграм девушка опубликовала загадочное видео, на котором напоминала сказочное существо. Анастасия была одета в бежевый купальник, поверх которого она надела волнистое платье. Девушка погрузилась под воду, в результате чего ее платье задралось, оголив плоский животик и округлые бедра. Выглядела Кумейко превосходно.
Всего за 10 минут ее видео успели посмотреть более 1500 раз. В комментариях ее стали сравнивать с русалкой и морскими жителями.
«Как красиво», «Вауууу!!! Красота и невесомость», «Ариэль», «Русалка Нанелиана», «Красивая русалка», «Новый клип?», «Какая красота», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Египет. Красотка улетела в Шарм-ель-Шейх, откуда с удовольствием делится пляжными фото. Певица позирует в роскошных купальниках, демонстрируя свою необыкновенную фигурку.
Так, на одном из последних фото Кумейко стояла на берегу Красного моря в черном купальнике. Звезда принимала солнечные ванны, наслаждаясь теплой погодой. Певица показала себя в полный рост, засветив упругий животик и стройные ножки.
Напомним, что Анастасия Кумейко в бикини сверкнула роскошными формами на отдыхе в Египте: «Дайте две».
Как сообщала Politeka, Анастасия Кумейко в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».
Также Politeka писала, что Анастасия Кумейко поразила гибкостью, стоя вверх тормашками: "Идеальный ракурс".