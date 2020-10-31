Экс-Nikita Анастасия Кумейко, которая сейчас выступает как Dj Nana, впечатлила красотой в образе Малефисенты

Снимок со знаменитостью был опубликован фан-странице знаменитости в Instagram, рассказывает Politeka.

«Dj Nana в образе Малефисенты. Хэллоуин приближается», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Кумейко в образе голливудской звезды Анджелины Джоли смотрится даже лучше, чем оригинал. Поклонники звезды активно лайкали кадры с кумиром, однако комментировать их не спешили.

До этого мы рассказывали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала идеальную фигуру, нарядившись в полупрозрачное платье

«В этом платье душа требует праздника и танцев», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Кумейко позирует в полупрозрачном платье, эффектно двигаясь под звуки музыки. При этом видно, что красотка явно не стесняется демонстрировать упругое и подтянутое тело.

Однако поклонники знаменитости были лишены возможности восхититься формами кумира, поскольку Кумейко выбросила их в Stories.

Напомним, экс-Nikita эффектно оголилась и восхитила сверхъестественными кадрами под водой: «Русалка Нанелиана».

Как сообщала Politeka, развратную экс-Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».

Также Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко едва не утонула на глазах у родителей, подробности драмы: "Подошла к воде и...".