Курс валют в Украине 31 октября проявит настроение доллара, который сразу после выходных начнет наступление

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе Нацбанка.

Сто долларов на межбанке застынут, но уже в понедельник они подорожают на 1,24 гривны. Евро продолжит уверенное падение. Понедельник начнется со спуска на 5,09 гривны.

Курс валют 31 октября будет таким:

100 долларов – 2843,83 грн;

100 евро – 3329,84 грн.

Уточняется, что к средине последнего дня доллар подорожал уже на 0,29 грн, а основной удар решил нанести под конец закрытия торгов.

Российский рубль, в отличие от остальных, будет уверенно пикировать. Десять из них будет можно будет купить за 3,5783 грн.

До этого мы рассказывали, что финансовый аналитик ИК Concorde Capital Евгения Ахтырко предупредила, что резкий рывок курса вниз связан во многом с отменой электронного декларирования в Украине.

«На прошлой неделе курс находился в шатком равновесии. Скорее всего, эта новость стала психологическим фактором, которая переломила ситуацию на рынке в пользу продавцов», - считает эксперт.

Отметим, что сейчас рынок "обдумывает" новости о решении Конституционного суда по электронному декларированию, а также ситуацию вокруг НАБУ.

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