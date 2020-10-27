На этой неделе курс гривны получит дополнительную поддержку

Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей. Об этом сообщил финансовый аналитик Тарас Котович.

По словам специалиста, в результате ожидается получение еще большего количества предложений валюты от экспортеров, пишет РБК. Сбалансировать избыток предложения способно понижение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС.

Котович сообщил, что спустя пять недель интервенций по продаже валюты, на прошлой неделе НБУ не принимал участие в торгах на валютном рынке. Таким образом регулятор позволил рынку балансироваться самостоятельно.

Как подчеркнул эксперт, на прошлой неделе курс гривны на межбанковском рынке колебался и завершил неделю на уровне 28,32 грн/доллар, что лишь на 0,1% крепче предыдущей недели.

Напомним, экономист Олег Соскин подчеркнул, что власти нерационально распорядились средствами из фонда по борьбе с китайским вирусом и в итоге это стало одной из причин падения экономики Украины.

По его словам, для подорожания доллара уже сложились все предпосылки и власти бессильны в грядущем обвале гривны.

Ранее сообщалось, что аналитик Егор Комов спрогнозировал, что валюта может прибавить в цене около 20-30 копеек.

По словам аналитика, одной из основных причин подорожания является новая волна пандемии китайского вируса.

Также ухудшить ситуацию с валютой может задержка голосования за бюджет на 2021 год.

Ранее мы писали, что после местных выборов, которые состоялись в Украине 25 октября, курс может скакнуть до 28,5 гривен, поэтому для продажи валюты сейчас не лучшее время.

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