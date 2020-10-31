27-річна модель з Німеччини Ніколь Потуральски, якій приписують бурхливий роман з актором Бредом Піттом, вразила шанувальників ніжним відео

На своїй сторінці в Інстаграмм красуня опублікувала кадри, на яких постала дуже природною і ніжною, передає Politeka.net.

Так, на записі її можна побачити в чорних трусиках і топі, вона біжить по лузі з вівцями. Потім ми бачимо Ніколь на кріслі біля вікна. Вона прикрила очі під променями сонця, а камера вихоплює чорне бікіні на зав'язочках, поверх якого накинута простора біла сорочка.

У наступному "епізоді" Потрульскі в топі, зав'язаному на спині, і широких білих брюках йде лугом, гладячи рукою траву, а на її шиї можна помітити татуювання Moon, що в перекладі означає Місяць.

На останніх кадрах запису вона сидить на кромці басейну в темній напівпрозорій блузі, опустивши ноги в воду і плескається.

"Природа – моє місце щастя", – підписала кадри нереальна красуня.

Раніше Ніколь здивувала мережу витонченим образом на відпочинку. Дівчина вибралася відпочити на озеро і поділилася кадрами свого дозвілля в соцмережі "Instagram". Вона постала перед шанувальниками в стильному сірому костюмі з довгого піджака, мішкуватих штанів і топа, який оголив плаский животик і підкреслив бюст сміливим декольте. Ніколь взула чорні кросівки, в них, напевно, було зручно гуляти по піску, а волосся залишила розпущеним.

У такому вигляді модель сфотографувалася на тлі озера і зелених дерев. Потуральскі широко розкрила піджак, дозволивши милуватися своєю фігурою, і заклала руки в кишені.

Нагадаємо, молода коханка Бреда Пітта без сорому розкрила блузку і показала, що не носить білизну.

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