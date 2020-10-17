Известная модель Николь Потуральски, которая закрутила роман с Брэдом Питтом, похвасталась знойным образом

Красавица разместила в социальной сети "Инстаграм" домашний снимок, на котором едва прикрыла свое тело одеждой, передает Politeka.net. Знаменитость сфотографировалась в комнате, позируя в очень короткой блузке, которая обнажила ее плоский животик и подчеркнула природную стройность. Судя по всему, Николь Потуральски не надела под низ бюстгальтер. Образ дополнила клетчатая шляпа и роскошная прическа с распущенными локонами.

На первом снимке девушка продемонстрировала легкую и непринужденную позу, подняв руку, будто в приветственном жесте. На другом кадре она повернулась к камере спиной, чуть вздернув плечико с томным взглядом. По необычному ракурсу можно предположить, что автор фотографий лежал на кровати.

Пользователи социальной сети выразили свое восхищение по поводу внешнего вида Николь Потуральски в комментариях по постом:

"Милашка"; "Потрясающая"; "Ты выглядишь божественно, я обожаю твой наряд, Нико. Такой нежный"; "Горяча"; "Самая красивая"; "Сексуальная леди"; "Вау! Такая красивая и блестящая во всех ракурсах 🦄"; "Освежающая, живительная Нико, идеальная красота".

Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".

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