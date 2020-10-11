Известная модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, не перестает поражать своих подписчиков красотой
Причем, чтобы собрать тысячи лайков, девушке совершенно не обязательно подчеркивать черты лица с помощью косметики, поскольку природа не поскупилась для нее, передает Politeka.net.
Так, Николь опубликовала в социальной сети Инстаграм снимок, на котором позирует без грамма макияжа на лице. Однако девушку украшают чистая и здоровая кожа, длинные шелковистые волосы, которые буквально светятся здоровьем, и теплота в глазах.
На модели – простой сарафан в цветочек с завязкой спереди. Как можно заметить, под него красотка не стала одевать бюстгальтер, и тут позволив телу насладиться отдыхом в выходной день, свободный от съемок и беготни.
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Девушка позирует в лучах утреннего солнца, сидя в спальне.
Всего за пару часов снимок собрал более пяти тысяч лайков, и эта цифра продолжает расти.
Ранее мы рассказывали, что 27-летняя немецкая красотка поделилась новым фото, на котором позирует перед камерой в легком белом плаще с широким поясом. При этом, судя по кокетливо приоткрытому верху, под ним на модели ничего нет. Несмотря на отсутствие нижнего белья, девушка уверенно смотрит в камеру, демонстрируя свое мастерство.
Можно заметить, что на Николь нет косметики, что только добавляет ее образу легкости и свежести. Волосы модель также оставила распущенными.
Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".
Как сообщала Politeka, роман Брэда Питта с молоденькой моделью заставил Джоли понервничать.
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