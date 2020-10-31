Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, модель Анна, показала своє перевтілення

Зірка активно веде свій Instagram, де ділиться різними цікавими відео і фото, передає Politeka.net. Цього разу красуня показала, як наводить красу. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Анна з'явилася в кадрі з укладанням з пишного волосся і без макіяжу. Модель вирішила показати, як приготувалася до Хеллоуїну, який святкується 31 жовтня.

Дочка актриси стала наносити на обличчя макіяж, втілюючи образ героїні серіалу "Сімейка Аддамс" - Мортіші.

"Happy Halloween 🎃 мій макіяж на сьогодні️️... На кого більше схожа, Мортіша з сімейки Аддамс або вампірка?💀 Розкажіть, ким ви будете? Або який костюм найбільше хотіли б?👻 ",- поцікавилася красуня в кінці.

Майже за годину пост зібрав понад 4000 переглядів і багато коментарів.

"Аня ти найкрасивіша графиня дракула😈 😈 😈 😈 😈", " це не моє свято! А ви красуня!💝 ", "Класний макіяж", " яка гарненька😍 😍 😍", " супер зі святом тебе Ганнуся ...", "Ганнуся, яка шикарна) спасибі за прекрасне відео) як-же приємно дивитися на таку красу)))", "ви дуже схожі на маму", "Така фатальна вампірка🔥 😻", "скелет)", "Ганнуся, яка шикарна) спасибі за прекрасне відео) як-же приємно дивитися на таку красу)))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Заворотнюк позувала в чорній міні-сукні з відкритою спиною, доповнивши його черевиками.

Користувачі мережі написали багато компліментів красуні, яких вона гідна.

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