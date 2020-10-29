Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна похвасталась новым имиджем

На своей странице в соцсети Инстаграм красотка опубликовала снимок, на котором предстала в необычном образе, передает Politeka.net.

На фото Анна позирует в черных плаще и шляпе, причем, плащ у нее распахнут так, что можно видеть, что Анна надела под него короткое платьице, обнажающее ее стройные ножки выше колена.

"Хеллоуин отмечать будете?🎃", – спросила звезда у своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хеллоуин отмечать будете?🎃 Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 29 Окт 2020 в 5:37 PDT

Фанаты ответили по-разному. Кто-то восхитился необычным образом Заворотнюк, некоторые дали советы, как девушке дополнить свой маскарадный образ, другие же написали, что Хэллоуин – это не тот праздник, который надо отмечать.

"Маску джейсона еще с мачете и можно навестить бублик 😁 Люблю это праздник но в этом году отмечать не буду🙂 шикарный у вас образ😍 Аня, надо было метлу 🧹 🧙‍♀️ 😍👍🏻 🍁🥰💫🔥 Добрый день Ань,как грибы? А что касается хеллоуина то отмечать не буду, у нас в городе очень тяжелоя ситуация с ковидом. Ань будь осторожнее, здоровья тебе и всей твоей семье 🙏 Фото классное🌹👏 ", – пишут фолловеры.

Ранее девушка поделилась кадрами осенней фотосессии. Для нее она нарядилась в белоснежные широкие брюки и такой же свитер. На ногах– коричневые осенние полусапожки.

«Мы часто задумываемся, в чем смысл жизни, в чем мы видим счастье. И, порой, мы гонимся за пустыми миражами, за совсем неважными вещами, может быть, даже не понимая этого. А счастье, как правило, бывает рядом. И это, наверное, сама жизнь💫 Ведь жизнь не завтра и не вчера, она сегодня, в эту секунду. Радость от того, что ты живешь, видишь близких и ощущаешь этот прекрасный мир в полной мере🦋✨🤍 А какое ваше ощущение счастья?🌛», – подписала снимок дочь знаменитости.

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