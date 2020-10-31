Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, модель Анна, показала свое преображение

Звезда активно ведет свой Инстаграм, где делится различными интересными видео и фото, передает Politeka.net. В этот раз красотка показала, как наводит красоту. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Анна появилась в кадре с укладкой из пышных волос и без макияжа. Модель решила показать, как приготовилась к Хэллоуину, который празднуется 31 октября.

Дочь актрисы стала наносить на лицо макияж, воплощая образ героини сериала "Семейка Аддамс" - Мортиши.

"Happy Halloween 🎃 Мой макияж на сегодня 🧛🏻‍♀️ ... На кого больше похожа, Мортиша из семейки Аддамс или вампирша?💀 Расскажите, кем вы будете? Или какой костюм больше всего хотели бы?👻", - поинтересовалась красотка в конце.

Почти за час пост собрал более 4000 просмотров и много комментариев.

"Аня ты самая красивая графиня дракула😈😈😈😈😈", "Это не мой праздник! А Вы красотка!💝", "Классный макияж", "Какая хорошенькая 😍😍😍", "Супер с праздником тебя Анечка ...", "Анечка, какая шикарная) Спасибо за прекрасное видео) Как-же приятно смотреть на такую красоту)))", "Вы очень похожи на маму", "Такая роковая вампирша🔥😻", "Скелет)", "Анечка, какая шикарная) Спасибо за прекрасное видео) Как-же приятно смотреть на такую красоту)))", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Заворотнюк позировала в черном мини-платье с открытой спиной, дополнив его ботинками.

Пользователи сети написали много комплиментов красотке, которых она достойна.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

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