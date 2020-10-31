Российская артистка Анастасия Волочкова показала закулисье подготовки к шоу «Балерина в Зазеркалье цирка»

Кадрами она тралиционно поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На видео волочкова в костюме для репетиций на двух полотнищах ткани взмывает ввысь, закручиваясь в них.

Она демонстрирует довольно сложные фигуры с переворотами, и, конечно же, не обошлось без фирменного шпагата.

«Фрагмент номера на полотнах из моего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". 🩰 Эти элементы на высоте и во вращении осваивать было очень не просто🙈 И зависишь в этой ситуации от лебедочника и скорости вращения..🙈 В двух карусельках.🦢», – подписала она публикацию, не забыв добавить кучу тегов.

Что думают по поводу мастерства балерины ее подписчики, остается только догадываться, поскольку скандальная звезда уже давно закрыла свои публикации для комментирования. Как правило, вместо восторга и комплиментов ей приходится читать очень много нелицеприятных вещей о себе и своем образе жизни.

Совсем недавно звезда рассказала о том, что написала вторую книгу. В соцсети она опубликовала снимок, на котором в коротком голубом платьице с букетом цветов стоит на фоне книжных полок.

«Мне кажется, что книгой является сама жизнь..🙏 И не нужно бояться переворачивать страницы, открывая новые.. Но дорожить прекрасными бесценными событиями и встречами в жизни, как и друг другом, просто необходимо.🙏 Написанную мною уже вторую книгу я назвала "ПЛАТА ЗА УСПЕХ"...», – подписала она фото.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.