Стало відомо, що буде з тими, хто пенсію не заробив

В Україні пенсія для тих, хто ніколи не працював, і тих, хто відпрацював нормативний стаж до 15 років, однакові, і встановлені вони на рівні мінімалки

Право на такі виплати громадяни України отримують у різному віці, розповіла Міністр соціальної політики України Марина Лазебна. Про це повідомляє Finance.ua.

"Це раніше так звана "соціальна пенсія" була мінімальною пенсією за віком. Її розмір прирівняний до розміру прожиткового мінімуму. Ось зараз це 1 712 грн", – поянила вона.

Міністр підкреслила, що вихід на таку пенсію відрізняється за віком.

"Наприклад, зараз пенсійний вік для чоловіків з повним стажем – 60 років. А якщо у нього не вистачає стажу, то він може отримати таку "соціальну пенсію" тільки в 63 роки", – розповіла Лазебна.

Вона зазначила, що причини, через які людина недоотримала стаж, можуть бути різними. В такому випадку, якщо у людини взагалі немає стажу, і вона ніколи ніде офіційно не працювала, то пенсія їй не світить. Замість неї їй призначать соцвиплати, на які вона зможе розраховувати тільки після досягнення 65-річного віку.

Таким чином, держава підтримує людей, які не мають права на пенсію. Сума допомоги становить також 1712 гривень.

Раніше ми писали про те, що в Україні для виходу на пенсію зміняться вимоги по стажу і його купівлі. Так, з наступного року потрібно мати 28 років стажу, а докупити один рік можна буде за 34,3 тис.грн.

У тому випадку, якщо у вас не буде вистачати стажу, ви можете його або докупити, або робити добровільні внески до Пенсійного фонду.

Ми також розповідали про те, що через складну демографічну ситуацію і великий дефіцит в ПФУ українцям рекомендують самостійно відкладати собі на пенсію.

За офіційними даними, на кінець березня поточного року активи НПФ (недержавні пенсійні фонди) становили 3,1 млрд грн, а учасниками системи стали майже 900 тисяч українців.

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