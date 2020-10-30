В связи с тем, что многие компании вынуждены в условиях карантина отправлять сотрудников на дистанционную работу, основная часть заработка украинцев стала зависеть от результата их труда

Как сообщает Politeka со ссылкой на Соцпортал, об этом сообщила эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

То есть, объяснила эксперт, работодатели начали делить зарплату на основную ставку (чаще всего минимальную) и бонусы за выполненную работу. Из чего следует, что раз сумма зарплаты отныне зависит от результативности труда работника, то некоторым украинцам придется работать еще больше.

Всего же, говорит Бардадым, зарплата за последние месяцы снизилась, в частности, представителям рабочих профессий стали платить на 5-10% меньше, чем до карантина.

Менеджеры по продажам в среднем до карантина получали 25000 гривен, сейчас их заработок упал на 5-15%.

Что же касается зарплат по регионам Украины, то согласно данным Госстата, самые большие зарплаты в Донецкой (12 981 грн) и Киевской (12 109 грн) областях.

Хуже всего в Украине обстоят дела с зарплатами в Волынской (9 766 гривен) и Черновицкой (9 871 грн) областях.

Ранее мы сообщали, что представлены основные цифры проекта государственного бюджета на 2021 год, согласно которым средняя зарплата украинцев в месяц составит 13600 гривен, а потребительская инфляция должна составить 7,3%. Основные расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены: на повышение минималки до 6500 гривен (более 41 млрд), на оборонноспособность страны (267 млрд), на образование (174 млрд + на доплаты учителям 21,2 млрд), на медицину - (156 млрд), на соцзащиту (324 млрд), на ПФУ (204 млрд) и на развитие инфраструктуры (150 млрд).

В госбюджете на 2021 год предусмотрено повышение пенсий и зарплат работникам государственного сектора, однако были сокращены расходы на субсидии и льготы.

Более того, в бюджете хотят увеличить расходы на Раду и Кабмин. В 2021 году на Верховную Раду планируют потратить 2 млрд 288 млн гривен – это на 244 млн, или почти на 12% больше.

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января

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