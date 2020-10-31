Стало известно, что будет с теми, кто пенсию не заработал

В Украине пенсии для тех, кто никогда не работал, и тех, кто отработал нормативный стаж до 15 лет, одинаковые, и установлены они на уровне минималки

Право на такие выплаты граждане Украины получают в разном возрасте, рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. Об этом сообщает Finance.ua.

"Это ранее так называемая “социальная пенсия” была минимальной пенсией по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн”, – поянила она.

Министр подчеркнула, что выход на такую пенсию отличается по возрасту.

«Например, сейчас пенсионный возраст для мужчин с полным стажем – 60 лет. А если у него не хватает стажа, то он может получить такую «социальную пенсию» только в 63 года», – рассказала Лазебная.

Она отметила, что причины, по которым человек недополучил стаж, могут быть разными. В таком случае, если у человека вообще нет стажа, и он никогда нигде официально не работал, то пенсия ему не светит. Вместо нее ему назначат соцвыплаты, на которые он сможет рассчитывать только по достижении 65-летнего возраста.

Таким образом, государство поддерживает людей, которые не имеют права на пенсию. Сумма помощи составляет также 1712 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Украине для выхода на пенсию изменятся требования по стажу и его покупке. Так, со следующего года нужно иметь 28 лет стажа, а докупить один год можно будет за 34,3 тыс. грн.

В том случае, если у вас не будет хватать стажа, вы можете его либо докупить, либо делать добровольные взносы в Пенсионный фонд.

Мы также рассказывали о том, что из-за сложной демографической ситуации и большого дефицита в ПФУ украинцам рекомендуют самостоятельно откладывать себе на пенсию.

По официальным данным, на конец марта текущего года активы НПФ (негосударственные пенсионные фонды) составляли 3,1 млрд грн, а участниками системы стали почти 900 тысяч украинцев.

Напомним, работать украинцам придется еще больше.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых штрафах, кого и за что ждет наказание.

Также Politeka писала, что на пенсии денег не хватит, ПФУ в банкротном состоянии: будет ли индексация.