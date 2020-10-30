На сегодня есть целый ряд украинцев, которые по закону могут получать пенсию вместо своих умерших родственников

Об этом сообщают «Украинские новости».

Так, эксперты утверждают, что украинцы могут получать пенсию по факту потери кормильца. Однако размер выплат при этом зависит от страхового стажа и заработка умершего.

Согласно закону, пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи, которые были у него на содержании.

Если же пенсионер скончался в результате ранения, увечья или других телесных повреждений во время Евромайдана, пенсия назначается вне зависимости от страхового стажа. Также в этом случае не учитывается наличие иждивенцев.

Кто такие нетрудоспособные члены семьи? Это дети, родившиеся за десять месяцев до смерти человека, а также несовершеннолетние. Кроме того, такими считаются люди, которые имеют инвалидность.

Также к ним относят детей, которые учатся в общеобразовательных учебных заведениях, профессионально-технических или высших учебных заведениях. Таким лицам назначается пенсия до конца учебы, но не дольше чем до достижения 23 лет.

На одного нетрудоспособного назначаются выплаты в размере 50% от пенсии умершего.

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