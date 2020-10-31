Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала сміливий образ на відпочинку

Модель є рекламним представником для декількох брендів одягу, тому кожен день бере участь в самих різних зйомках. У той же час на своєму акаунті в Instagram Гюль публікує фото в своїх кращих образах.

Більшу частину складають саме наряди з глибокими декольте і сміливими розрізами на стегнах. Дівчина акцентує увагу на достоїнствах і цей раз не був винятком. Бахарі одягла костюм, що складається з коротенького топа, більше нагадує ліфчик, спідницю з високою талією і болеро з незвичайними зав'язками на шиї.

Виставивши гідності напоказ, Бахарі отримала сотні коментарів у відповідь:

"Розкішне Малятко❤️😍; ти найсексуальніша і красива дівчина, яку я коли-небудь бачив на i. g. або світ; Ммм хороша дівчинка; красива жінка з бомбою; Hola mi amor 💔; Приголомшлива поза, добре зібраний наряд. Відмінний контент, продовжуйте в тому ж дусі📸 🙌 🏽 💃 🏽; Ти така чудова, справжня королева; красуня і сексуальна красуня😍 😍 😘; така чудова леді».

Раніше ми писали, що дівчина є амбассадором відомого бренду одягу, тому в її Instagram-профілі багато кадрів, на яких вона позує в самих різних сукнях. Бахарі подобається вражати пікантними образами з акцентом на пишні груди.

Ефектна і примітна зовнішність зробила Гюль популярною за досить короткий термін і тепер, щоб підтримати увагу фанатів, дівчина намагається постійно оновлювати свій профіль. Новий кадр, на якому Бахарі позувала в тісній рожевій сукні з блискітками і яскравому макіяжем на обличчі. Довгі локони модель вирішила розпустити. При цьому фанатам образ ляльки Барбі дуже сподобався:

"Не змушуй мене ставати дикою", - написала Бахарі.

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