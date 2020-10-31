Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала смелый образ на отдыхе

Модель является рекламным представителем для нескольких брендов одежды, потому каждый день принимает участие в самых разных съемках. В то же время на своем аккаунте в Инстаграм Гюль публикует фото в своих лучших образах.

Большую часть составляют именно наряды с глубокими декольте и смелыми разрезами на бедрах. Девушка акцентирует внимание на достоинствах и этот раз не был исключением. Бахари надела костюм, состоящий из коротенького топа, больше напоминающего лифчик, юбку с высокой талией и болеро с необычными завязками на шее.

Выставив достоинства напоказ, Бахари получила сотни комментариев в ответ:

«Роскошная малышка❤️😍; ты самая сексуальная и красивая девушка, которую я когда-либо видел на i.g. или мир, остановитесь, женщина; Ммм хорошая девочка; красивая женщина с бомбой; Hola mi amor 💔; Потрясающая поза, хорошо собранный наряд. Отличный контент, продолжайте в том же духе 📸🙌🏽💃🏽; ты такая великолепная, настоящая королева; Красавица и сексуальная красотка😍😍😘; такая великолепная леди».

Ранее мы писали, что девушка является амбассадором известного бренда одежды, поэтому в ее Инстаграм-профиле много кадров, на которых она позирует в самых разных платьях. Бахари нравится поражать пикантными образами с акцентом на пышную грудь.

Эффектная и примечательная внешность сделала Гюль популярной за довольно короткий срок и теперь, чтобы поддержать внимание фанатов, девушка старается постоянно обновлять свой профиль. Новый кадр, на котором Бахари позировала в тесном розовом платье с блестками и ярком макияжем на лице. Длинные локоны модель решила распустить. При этом фанатам образ куклы Барби очень понравился:

«Не заставляй меня становиться дикой», - написала Бахари.

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