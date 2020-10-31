Актриса Тетяна Кравченко заінтригувала величезну армію своїх шанувальників новою публікацією

На сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала відео зі зйомок нового сезону популярного серіалу "Свати", передає Politeka.net.

На записі Валюха разом зі своїм екранним чоловіком Іваном Будко, роль якого виконує Федір Добронравов, стоять біля машини і розмовляють з людиною в костюмі якогось казкового героя.

"Чоловік" обурюється в бік вбраного Палича, а Валюха у відповідь йому каже свою коронну фразу: "Та закрийся ти! Людина нарешті справою зайнялася! Молодець, Палич!".

Всього за годину після публікації пост набрав понад 26 тисяч лайків, причому ця цифра продовжує стрімко зростати, а шанувальники пишуть про те, що не можуть дочекатися нового сезону, тому що старі переглянули по кілька разів.

Раніше ми розповідали про те, що Кравченко в образі Валюхи з нагадала людям про те, як сильно вони чекають новий сезон серіалу.

На одній з її фан-сторінок з'явився кадр з популярного серіалу, на якому Кравченко позує в образі своєї героїні Валентини Будко, яка так сильно полюбилася глядачам. На ній просте сільське вбрання: квітчастий сарафан і біла косинка на голові.

Нагадаємо, що через пандемію прем'єру сьомого сезону серіалу довелося відкласти. Але фанати, які і так вже зачекалися, адже серіал не виходив кілька років, згадують улюблені моменти, а також уважно стежать за кадрами зі зйомок, які хоч і не часто, але все ж спливають в мережі.

Нагадаємо, Валюха зі «Сватів» налякала засмученим видом, Артем'єва не стрималася.

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