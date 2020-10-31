Актриса Татьяна Кравченко заинтриговала огромную армию своих поклонников новой публикацией

На странице в социальной сети Инстаграм она опубликовала видео со съемок нового сезона популярного сериала «Сваты», передает Politeka.net.

На записи Валюха вместе со своим экранным супругом Иваном Будко, роль которого исполняет Федор Добронравов, стоят возле машины и разговаривают с человеком в костюме какого-то сказочного героя.

«Муж» возмущается в сторону наряженного Палыча, а Валюха в ответ ему говорит свою коронную фразу: «Да закройся ты. Человек наконец-то делом занялся! Молодец, Палыч!».

Всего за час после публикации пост набрал свыше 26 тысяч лайков, причем эта цифра продолжает стремительно расти, а поклонники пишут о том, что не могут дождаться нового сезона, потому что старые пересмотрели по несколько раз.

Ранее мы рассказывали о том, что Кравченко в образе Валюхи из напомнила людям о том, как сильно они ждут новый сезон сериала.

На одной из ее фан-страниц появился кадр из популярного сериала, на котором Кравченко позирует в образе своей героини Валентины Будко, которая так сильно полюбилась зрителям. На ней простой «сельский» наряд: цветастый сарафан и белая косынка на голове.

Напомним, что из-за пандемии премьеру седьмого сезона сериала пришлось отложить. Но фанаты, которые и так уже заждались, ведь сериал не выходил несколько лет, вспоминают полюбившиеся моменты, а также внимательно следят за кадрами со съемок, которые хоть и не часто, но все же всплывают в Сети.

Напомним, Валюха из «Сватов» переполошила расстроенным видом, Артемьева не сдержалась.

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».