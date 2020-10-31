Дочка російської співачки Крістіни Орбакайте і внучка Алли Пугачової Клавдія показала, яке вбрання вибрала для святкування Хелловіна

На сторінці співачки в соціальній мережі Instagram з'явилося відео, на якому її восьмирічна дочка від шлюбу з американським бізнесменом Михайлом Земцовим розповідає про своє вбрання, передає Politeka.net.

На дівчинці – чорне шифонове вбрання із зірочками і кометами, а також з накидкою, яка імітує крила кажана. На голові у Клавдії – теж крила кажана. В її вухах – сережки у вигляді павуків.

Чистою англійською мовою вона розповідає про свій костюм і макіяж до свята, а в кінці запису шипить в камеру, немов хижак. Потім, піднявшись вгору по сходах, шипить знову.

"Яка Клава красуня росте! 🔥", "Яка чудова 😍 а тут в Італії не святкується Хеллоуїн...", "Гарна Дівчинка🤩👍👏", "Так на маму в детсва схожа)))😊♥️", "Красунечка така, все красивіша і красивіша стає 👍", "красива дівчинка і наряд класний", "Дуже красива дівчинка👍батькова дочка👏", "Хороша дівчинка, у неї добрі очі😍❣️🌹", "МММ... ККлавдія Михайлівна, ви красуня🌟 🌟 🌟", – не пошкодували компліментів користувачі мережі.

Відзначимо, що Клавдія вільно розмовляє англійською, оскільки практично постійно живе з батьком в Майямі. Правда, іноді Христина забирає її на деякий час у Росію, де дівчинка також ходить в школу.

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