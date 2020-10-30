Кристина Орбакайте восхитила снимком со своим взрослым сыном
Как пишет Politeka.net, соответствующее фото появилось на фан-странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте в самый низ)
На фото Кристина Орбакайте запечатлена рядом с сыном Дени Байсаровым и мужем Михаилом Земцовым.
«Дени - самый красивый из троих детей! Замечательный парень!», «Очень все красивые!!!!», «Очень хорошая пара, красивые дети, Кристина очень красивая!!!», «Вылитый отец», «Сын чудо… И муж красивый», «Сыночек на маму похож», «Только Дени получился красавчиком у Кристины!», «Самый красивый Дени😍👍 счастья вам и здоровья», - пишут в комментариях.
Раздетую Каменских застали в джакузи с фигуристой женой Позитива из "Время и Стекло": "Фу, мужа своего позоришь"
Неукротимая Анджелина Джоли сбросила одежду, вскружив голову мокрой нежной кожей: мечта миллионов
Бузова неожиданно встала на колено и показала всем свое "богатство": "У вас нет равных!"
Выяснилась судьба скандальной судьи "Танцюють всі" Денисовой, что с ней сейчас: "Не узнать"
Как известно, у Кристины Орбакайте трое детей. Своего старшего сына Никиту она родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.
Напомним, взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".
Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."
Также Politeka писала, что Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка».