Кристина Орбакайте восхитила снимком со своим взрослым сыном

Как пишет Politeka.net, соответствующее фото появилось на фан-странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте в самый низ)

На фото Кристина Орбакайте запечатлена рядом с сыном Дени Байсаровым и мужем Михаилом Земцовым.

«Дени - самый красивый из троих детей! Замечательный парень!», «Очень все красивые!!!!», «Очень хорошая пара, красивые дети, Кристина очень красивая!!!», «Вылитый отец», «Сын чудо… И муж красивый», «Сыночек на маму похож», «Только Дени получился красавчиком у Кристины!», «Самый красивый Дени😍👍 счастья вам и здоровья», - пишут в комментариях.

Как известно, у Кристины Орбакайте трое детей. Своего старшего сына Никиту она родила в 1991 году от исполнителя Владимира Преснякова младшего. В 1998 году у нее появился сын Дени от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на свет появилась дочь Орбакайте и американского бизнесмена Михаила Земцова – Клавдия.

Напомним, взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."

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