Дочь российской певицы Кристины Орбакайте и внучка Аллы Пугачевой Клавдия показала, какой наряд выбрала для празднования Хеллоуина

На странице певицы в социальной сети Инстаграм появилось видео, на котором ее восьмилетняя дочь от брака с американским бизнесменом Михаилом Земцовым рассказывает о своем наряде, передает Politeka.net.

На девочке – черный шифоновый наряд со звездочками и кометами, а также с накидкой, которая имитирует крылья летучей мыши. На голове у Клавдии – тоже крылья летучей мыши. В ее ушах – серьги в виде пауков.

На чистом английском языке она рассказывает о своем костюме и макияже к празднику, а в конце записи шипит в камеру, словно хищник. Затем, поднявшись вверх по ступенькам, шипит снова.

«Какая Клава красавица растет! 🔥», «Какая прелесть 😍 а тут в Италии не празднуется Хэллоуин...», «Красивая Девочка🤩👍👏», «Так на маму в детсве похожа)))😊♥️», «Красоточка такая, все краше и краше становится 👍», «расивая девочка и наряд классный», «Очень красивая девочка👍папина дочка👏», «Хорошая девочка , у нее добрые глаза😍❣️🌹», «МММ... Клавдия Михайловна,вы красотка🌟🌟🌟», – не пожалели комплиментов пользователи сети.

Отметим, что Клавдия свободно разговаривает на английском, поскольку практически постоянно живет с отцом в Майями. Правда, иногда Кристина забирает ее на некоторое время в Россию, где девочка также ходит в школу.

Напомним, что Орбакайте в окружении детей вызвала фурор, Пугачева может гордиться: "У Клавы два брата-рыцаря".

Как сообщала Politeka, "Папина дочка!": Орбакайте в обнимку с поседевшим отцом вызвала ажиотаж, на Пугачеву не похожа.

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