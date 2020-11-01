Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка днями оголосила про свою вагітність, викликала фурор у мережі
Шанувальники відомої красуні вирішили показати рідкісні фото кумира, пише Politeka.net. На архівних кадрах модель позувала в різних образах і кожен виявився по-своєму гарний.
Зокрема, Ратаковськи показали крупним планом, коли вона позувала в картатій шапочці.
Також на красуні не можна не помітити білосніжну сорочку. Модель дивилася своїми широкими очима прямо в камеру і відкрила губи. Фото вийшло дуже красивим і незабутнім.
"Тато за все заплатив": зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на зізнання
Демі Роуз в занадто маленькому ліфчику від купальника ледве втримала засмаглі "ананасики": "Кидає в жар"
Син Орбакайте вразив елегантністю поруч з молодою мамою, рідкісне фото: "Найкрасивіший з дітей"
Розбитна Пугачова в джинсах плюнула на сором і дозволила собі зайвого: "Без ліфчика, жах"
На другому кадрі спокусниця постала в тонкій, атласній маєчці. З великого декольте вистрибували груди без білизни: "Ось це ягідки". Все через те, що модель прийняла досить спокусливу позу - вона розставила ніжки, присівши на краєчку дивана, а також нахилилася, спираючись на руки.
Зірка закинула довге волосся набік і подивилася в камеру.
Знімки за три години зібрали трохи лайків і коментарів, адже група тільки набирає популярність.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи опублікувала фото, на яких постала голою, знімаючи себе в дзеркало на повний зріст.
Знаменитість підняла ніжку, щоб приховати найінтимніше. На ній були надіті лише білі шкарпетки в смужку.
"20 тижнів 🤍 знайомство з моїм новим тілом", - написала артистка.
Раніше повідомлялося, що на архівному фото Емілі позувала в топіку з сіточки. Як можна відразу помітити, дівчина не одягла білизну. Найпікантніше зірка прикрила чорним пластиром. На моделі була перука фіолетового кольору. Красуня сиділа в барі, а поруч можна побачити коктейль.
Нагадавши, вагітна Ратаковськи з Victoria's Secret посвітила гордістю в бікіні
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи показала в чорному міні-бікіні, як ховає животик
А ще Politeka повідомляла, що вагітна Ратаковськи без одягу прикрила бюст квіточкою