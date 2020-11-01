Зірка показала себе в різних нарядах

Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка днями оголосила про свою вагітність, викликала фурор у мережі

Шанувальники відомої красуні вирішили показати рідкісні фото кумира, пише Politeka.net. На архівних кадрах модель позувала в різних образах і кожен виявився по-своєму гарний.

Зокрема, Ратаковськи показали крупним планом, коли вона позувала в картатій шапочці.

Також на красуні не можна не помітити білосніжну сорочку. Модель дивилася своїми широкими очима прямо в камеру і відкрила губи. Фото вийшло дуже красивим і незабутнім.

На другому кадрі спокусниця постала в тонкій, атласній маєчці. З великого декольте вистрибували груди без білизни: "Ось це ягідки". Все через те, що модель прийняла досить спокусливу позу - вона розставила ніжки, присівши на краєчку дивана, а також нахилилася, спираючись на руки.

Зірка закинула довге волосся набік і подивилася в камеру.

Знімки за три години зібрали трохи лайків і коментарів, адже група тільки набирає популярність.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи опублікувала фото, на яких постала голою, знімаючи себе в дзеркало на повний зріст.

Знаменитість підняла ніжку, щоб приховати найінтимніше. На ній були надіті лише білі шкарпетки в смужку.

"20 тижнів 🤍 знайомство з моїм новим тілом", - написала артистка.

Раніше повідомлялося, що на архівному фото Емілі позувала в топіку з сіточки. Як можна відразу помітити, дівчина не одягла білизну. Найпікантніше зірка прикрила чорним пластиром. На моделі була перука фіолетового кольору. Красуня сиділа в барі, а поруч можна побачити коктейль.

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