Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свою красоту крупным планом

Звезда не очень часто публикует в своем Инстаграм снимки, поэтому каждый - новый поднимает шум в сети, пишет Politeka.net.

В этот раз известная красотка решила показать себя крупным планом. Эмили позировала в черной футболке, вероятно возле окна.

Знаменитость сделала макияж, который подчеркнул ее красивые черты лица. Красотка навела длинные черные стрелки, выделившие ее разрез глаз. Блестящие тени на веках отлично дополнили образ.

Эмили нанесла на губы красивый блеск, отчего они стали казаться еще пухлее и сочнее. Звезда забрала темные волосы в руку, чтобы дать рассмотреть свое лицо.

Румяные щечки, хайлайтер и гладкая кожа - Эмили выглядит идеально.

За час пост собрал почти 260 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились взглядом красотки и написали ей массу приятных сообщений.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в костюме дикой амазонки.

Так, "искусительница" надела лифчик и маленькую юбочку, которая едва ли что-то прикрывала. Костюм был создан из ткани, напоминающей шкуру животного с мехом.

Вдоль упругого животика шла линия, которая тянулась к юбочке.

"Ты плохая девочка?", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски надела короткий жакет на одной пуговице, под которым, казалось, нет белья. Грудь звезды красиво выпирала. Длина наряда позволила рассмотреть упругий животик модели - все-таки она такая жгучая.

Рельефы ее тела просто завораживают. Образ Ратаковски дополнили различные аксессуары и распущенные волосы.

Напомним, что яркая Эмили Ратаковски посветила сочным арбузиком, взбудоражив фантазию: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, эффектная Ратаковски посветила упругим "орешком" в атласном белье: "Нагибайся!".

Также Politeka писала, что дерзкая Ратаковски подразнила видом своих богатств без лифчика: эти формы сводят с ума.