Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски, которая на днях объявила о своей беременности, вызвала фурор в сети
Поклонники известной красотки решили показать редкие фото кумира, пишет Politeka.net. На архивных кадрах модель позировала в разных образах и каждый оказался по-своему хорош.
В частности, Ратаковски показали крупным планом, когда она позировала в клетчатой шапочке.
Также на красотке нельзя не заметить белоснежную рубашку. Модель смотрела своими широкими глазами прямо в камеру и приоткрыла губы. Фото вышло очень красивым и запоминающимся.
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На втором кадре соблазнительница предстала в тонкой, атласной маечке. Из большого декольте выпрыгивала грудь без белья: "Вот это ягодки". Все из-за того, что модель приняла довольно соблазнительную позу - она расставила ножки, присев на краешке дивана, а также наклонилась, опираясь на руки.
Звезда закинула длинные волосы набок и посмотрела в камеру.
Снимки за три часа собрали немного лайков и комментариев, ведь группа только набирает популярность.
Напомним, Эмили Ратаковски опубликовала фото, на которых предстала голой, снимая себя в зеркало во весь рост.
Знаменитость приподняла ножку, чтобы скрыть самое интимное. На ней были надеты лишь белые носочки в полосочку.
"20 недель 🤍 знакомство с моим новым телом", - написала артистка.
Ранее сообщалось, что на архивном фото Эмили позировала в топике из сеточки. Как можно сразу заметить, девушка не надела белье. Самое пикантное звезда прикрыла черным пластырем. На модели был парик фиолетового цвета. Красотка сидела в баре, а рядом можно увидеть коктейль.
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