Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде показала свій образ на Хелловінн

На сторінці в Instagram 23-річна артистка опублікувала пару знімків, на яких постала у вигляді чарівної вампірші, передає Politeka.net.

Для вечірки вона вибрала чорне вбрання. На голові у Мішель – кілька кісок. Але особливу увагу привертає макіяж красуні. У неї підкреслені синьою і сріблястою підводкою очі, а на губах стиліст зімітував сліди крові, ніби недавно співачка когось укусила.

На фото Андраде відмінно передала образ: вона пильно дивиться в камеру, пропалюючи поглядом наскрізь і піднісши руку до рота, а на другому фото немов витирає кров після укусу.

"Закохана в цей макіяж на Хелловін", - підписала вона публікацію.

Фанати оцінили образ красуні. Тільки за перші півгодини після появи фото зібрали понад три тисячі лайків.

"Омг, це афігенно😍 🦇 💔", "аййййй ракета яка👍 👍 👍", "незвичайне фото, але все одно супер!", "😍 😙 🔥Бездоганно найкрасивіша. Красуня 🔥🔥🔥😍😙😙🔥😍", "яка красива😍 😍 😍", "коли вчора побачила тебе з цією зачіскою на чорному вході, то офігіла вона така красива особливо мейк😍", – пишуть у коментарях захоплені шанувальники.

Раніше ми розповідали про те, що артистка приголомшила формами, влаштувавши пікантну фотосесію в автомобілі. На опублікованих кадрах Андраде позує в тісному топі, ефектно демонструючи пружні форми у всій красі. Крім цього, доповнити образ знаменитість вирішила ефектним макіяжем.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті: "Яка дама".

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