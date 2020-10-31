Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде показала свой образ на Хеллоуинн

На странице в Инстаграм 23-летняя артистка опубликовала пару снимков, на которых предстала в виде очаровательной вампирши, передает Politeka.net.

Для вечеринки она выбрала черный наряд. На голове у Мишель – несколько косичек. Но особое внимание привлекает макияж красотки. У нее подчеркнутые синей и серебристой подводкой глаза, а на губах стилист сымитировал следы крови, будто недавно певица кого-то укусила.

На фото Андраде отлично передала образ: она пристально смотрит в камеру, прожигая взглядом насквозь и поднеся руку ко рту, а на втором фото словно вытирает кровь после укуса.

«Влюблена в этот макияж на Хеллоуинн», – подписала она публикацию.

Фанаты оценили образ красотки. Только за первые полчаса после появления фото собрали свыше трех тысяч лайков.

«Омг, это афигенно 😍🦇💔», «Аййййй ракета какая 👍👍👍», «Необычное фото, но все равно супер!», «😍😙🔥Безупречно самая красивая. Красотка 🔥🔥🔥😍😙😙🔥😍», «Какая красивая😍😍😍», «Когда вчера увидела тебя с этой прической на чёрном входе, то офигела она такая красивая особенно мейк 😍», – пишут в комментариях восторженные поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка огорошила формами, устроив пикантную фотосессию в автомобиле. На опубликованных кадрах Андраде позирует в тесном топе, эффектно демонстрируя упругие формы во всей красе. Помимо этого, дополнить образ знаменитость решила эффектным макияжем.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».

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