Дочка Алли Пугачової зіграла з мамою в чотири руки популярну дитячу пісеньку на піаніно, а диригував "сімейним оркестром" семирічний брат дівчинки

Кумедне відео з'явилося на сторінці Єлизавети Галкіної в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

На записі Ліза разом з Аллою Пугачовою виконують мелодію, а Гаррі "диригує" їм і знімає відео. В кінці запису в кадрі з'являється й обличчя хлопчика, який радісно сміється і підспівує рідним.

Відео розчулило користувачів, і вони не поскупилися на компліменти, в яких не приховують свого захоплення талантами дітей зіркового подружжя і пророкують Лізі велике майбутнє у творчості.

"Дай бог вам здоровя.Ой такі милашшки.👍👍👍❤️❤️❤️🧄❤❤💋💋👏👏👏", "Боже яка малеча!! Просто немає слів!! Розумниця, шалено красива і шалено талановита!!!! Геніальна дитина!!!!", "Росте велика актриса, великий музикант!!", "Хороша пісенька, одна з улюблених наших😍 🥀 🥀 🥀", - пишуть у коментарях.

Відзначимо, що Алла й Максим багато часу приділяють вихованню і розвитку дітей. Гаррі і Ліза в свої сім років опановують кілька іноземних мов, займаються плаванням, вивчають мистецтво, а хлопчик ще захоплюється конструюванням і навіть мріє створити в майбутньому машину часу.

Нещодавно Максим Галкін збентежив публіку свіжим фото з дітьми. Артист опублікував знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав семирічних Лізу і Гаррі в ранкову годину, які зібралися в школу.

Одягнені в пальто і шапочки, дочка і син зіркового подружжя, з ранцями, папками і мішками для одягу, стояли в просторому передпокої. При цьому облисся у малюків були зовсім нерадісні. У кожній руці у них було по сумці, а у хлопчика – так і по дві. Найімовірніше, діти, які тільки в цьому році пішли в перший клас, вже змучилися від навчання, ранніх вставань і купи інших нюансів.

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