Дочка Алли Пугачової зіграла з мамою в чотири руки популярну дитячу пісеньку на піаніно, а диригував "сімейним оркестром" семирічний брат дівчинки
Кумедне відео з'явилося на сторінці Єлизавети Галкіної в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.
На записі Ліза разом з Аллою Пугачовою виконують мелодію, а Гаррі "диригує" їм і знімає відео. В кінці запису в кадрі з'являється й обличчя хлопчика, який радісно сміється і підспівує рідним.
Відео розчулило користувачів, і вони не поскупилися на компліменти, в яких не приховують свого захоплення талантами дітей зіркового подружжя і пророкують Лізі велике майбутнє у творчості.
Українка з 9-м розміром бюсту вип'ятила гігантське декольте в безсоромній позі: "Прекрасний вид, щоб прокинутися"
Розбитна Пугачова в джинсах плюнула на сором і дозволила собі зайвого: "Без ліфчика, жах"
Безсоромна екс-ВІА Гра Котова розляглася в ліжку в чому мати народила: "Ти моя Зайка!"
Незграбний син Наташі Корольової і Тарзана спантеличив дитячими забавами: "Все зберу, зроблю відварчик…"
"Дай бог вам здоровя.Ой такі милашшки.👍👍👍❤️❤️❤️🧄❤❤💋💋👏👏👏", "Боже яка малеча!! Просто немає слів!! Розумниця, шалено красива і шалено талановита!!!! Геніальна дитина!!!!", "Росте велика актриса, великий музикант!!", "Хороша пісенька, одна з улюблених наших😍 🥀 🥀 🥀", - пишуть у коментарях.
Відзначимо, що Алла й Максим багато часу приділяють вихованню і розвитку дітей. Гаррі і Ліза в свої сім років опановують кілька іноземних мов, займаються плаванням, вивчають мистецтво, а хлопчик ще захоплюється конструюванням і навіть мріє створити в майбутньому машину часу.
Нещодавно Максим Галкін збентежив публіку свіжим фото з дітьми. Артист опублікував знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав семирічних Лізу і Гаррі в ранкову годину, які зібралися в школу.
Одягнені в пальто і шапочки, дочка і син зіркового подружжя, з ранцями, папками і мішками для одягу, стояли в просторому передпокої. При цьому облисся у малюків були зовсім нерадісні. У кожній руці у них було по сумці, а у хлопчика – так і по дві. Найімовірніше, діти, які тільки в цьому році пішли в перший клас, вже змучилися від навчання, ранніх вставань і купи інших нюансів.
Нагадаємои, сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна і Алли Пугачової: "Життя зіпсували одним махом".
Як повідомляла Politeka, 71-річна Алла Пугачова хрипким голосом заявила про повернення на сцену.
Також Politeka писала, що Галкіна запідозрили у використанні косметики, Пугачова може заздрити: "Губи так блищать...".