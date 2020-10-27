"Не понимаю, зачем им это нужно было?"

Женщина, которая якобы выносила двойняшек Лизу и Гарри для Аллы Пугачевой и Максима Галкина, рассказала о чувствах к малышам

В СМИ снова всплыла информация о суррогатной матери Елене Ширининой. Журналисты якобы ее разыскали, и задали вопрос, что она чувствует к двойняшкам, пишут "Дни.ру".

По словам Ширининой, у нее не возникло сложностей с передачей детей Пугачевой и Галкину. Женщина призналась, что отнеслась к задаче со всей серьезностью - как к работе, а поэтому у нее не появилось никаких особых нежностей к новорожденным.

Кроме того Елена заявила, что счастлива, ведь смогла подарить звездам наследников. Она считает, что ее роль в этом вспомогательная.

Изначально суррогатная мать не была в курсе, для кого вынашивает двойняшек. А Галкин в одном из интервью заявил, что заплатил женщине, подарившей ему детей, даже больше, чем изначально было оговорено.

Примечательно, что ранее, когда двойняшки только появились на свет, Ширинина приняла участие в одном ток-шоу, в котором опровергла информацию, что вынашивала детей для звездной четы. Она заявила, что являлась суррогатной матерью для другой пары, и это было за 4 года до рождения Лизы и Гарри. Ширинина обвинила журналистов в перекручивании информации: до этого ее приглашали на телевидение, дабы в целом обсудить тему суррогатного материнства, но подставили все так, будто она родила для Пугачевой и Галкина.

«Я не была суррогатной мамой для этой пары. Я была сурмамой давно, в 2009 году. Меня пригласили выступить в прямом эфире, сказали, что буду делиться опытом, а выставили все так. Очень горько и больно от того, что люди могут так поступать. Не понимаю, зачем им это нужно было? Взяли и жизнь испортили одним махом!», – жаловалась затем Ширинина, пишет fontanka.ru.

Ранее мы сообщали, в Сети до сих пор горячо обсуждают, на кого похожи дети Пугачевой и Галкина. В частности, многие уверены, что Лиза не является дочкой Примадонны, так как уж очень разнится их внешность. Дошло до того, что появилось предположение, что яйцеклеткой любезно поделилась ее дочь Кристина Орбакайте.

"мне кажется, что они вообще не родня, не похожи вообще , совершенно, отец конечно Галкин, а кто мама не ясно"; "Не похожи. Гадай ни гадай, все равно не узнаем, откуда у Пугачевой могли появиться дети, да еще двое"; "Нет не похожи, ничего общего"; "Я думала дочь Кристины", - комментировали пользователи.

Напомним, в Сети обсуждают настоящую маму детей Аллы Пугачевой и Галкина: "Симпатичная женщина!"