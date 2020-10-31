Дочь Аллы Пугачевой сыграла с мамой в четыре руки популярную детскую песенку на пианино, а дирижировал «семейным оркестром» семилетний брат девочки

Забавное видео появилось на страничке Елизаветы Галкиной в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

На записи Лиза вместе с Аллой Пугачевой исполняют мелодию, а Гарри «дирижирует» им и снимает видео. В конце записи в кадре появляется и лицо мальчика, который радостно смеется и подпевает родным.

Видео умилило пользователей, и они не поскупились на комплименты, в которых не скрывают своего восторга талантами детей звездной четы и предсказывают Лизе большое будущее в творчестве.

«Дай бог вам здоровя.Ой такие милашшки.👍👍👍❤️❤️❤️🧄❤❤💋💋👏👏👏», «Боже какая малышка!! Просто нет слов!! Умница, Безумно Красивая и Безумно Талантливая!!!! Гениальный ребёнок!!!!», «Растёт великая актриса, великий музыкант!!», «Хорошая песенка,одна из любимых наших😍🥀🥀🥀», – пишут в комментариях.

Отметим, что Алла и Максим много времени уделяют воспитанию и развитию детей. Гарри и Лиза в свои семь лет осваивают несколько иностранных языков, занимаются плаванием, изучают искусство, а мальчик еще увлекается конструированием и даже мечтает создать в будущем машину времени.

Недавно Максим Галкин обескуражил публику свежим фото с детьми. Артист опубликовал снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал семилетних Лизу и Гарри в утренний час, собравшихся в школу.

Одетые в пальто и шапочки, дочка и сын звездной четы, с ранцами, папками и мешками для одежды, стояли в просторной прихожей. При этом лица у малышей были совсем нерадостные. В каждой руке у них было по сумке, а у мальчика – так и по две. Скорее всего, дети, которые только в этом году пошли в первый класс, уже измучились от учебы, ранних вставаний и кучи других нюансов.

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом".

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