Детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизу и Гарри сравнили с их звездными родителями в детстве

Соответствующий коллаж появился на одной из фан-страниц звездного семейства в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, поклонники опубликовали фото 7-летних Лизы и Гарри рядом с черно-белыми снимками маленьких Пугачевой и Галкина.

В комментариях к посту люди активно обсуждают, заметно ли сходство между родителями и детьми, которые, как известно были рождены суррогатной матерью. При этом мнения в этом вопросе заметно расходятся.

«Лиза и Гарри похожи на Галкина», «Нет, вообще не похожи», «Галкин с сыном да, но Пугачева с Лизой совсем не родня», «Лиза не похожа ни на родителей, ни с братом Гарри. Похоже их рожали разные суррогатные матери», «Похожи, очень! И Лиза похожа на маму», «Алла в детстве была рыжая и невзрачная, а Лиза яркая и красивая», «Красавица Лиза уж точно не гены Пугачевой, смешно», «Оба ребёнка похожи на папу, что естественно», «Дети похожи на Максима, это его дети, но не Аллы, с Аллой никакого сходства, носики, как у Галкина, а у Аллы рот большой, глазки маленькие, а у детей и глазки и рот и носики такие же как у Максима», - пишут люди.

Напомним, суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом".

Как сообщала Politeka, 71-летняя Алла Пугачева хриплым голосом заявила о возвращении на сцену.

Также Politeka писала, что Галкина заподозрили в использовании косметики, Пугачева может завидовать: "Губы так блестят...".