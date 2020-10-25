Новую стрижку шоумена даже не заметили

Популярного шоумена Максима Галкина заподозрили в использовании косметики

Накануне в своем личном Instagram муж Аллы Пугачевой опубликовал видео, на котором он засветил "новую" прическу.

Но поклонники обратили внимание не на новую стрижку, а на блестящие губы шоумена Максима Галкина.

Более того, некоторые пользователи заподозрили, что Максим Галкин пользуется помадой, благодаря которой его губы так "блестят", что даже Пугачева может завидовать.

Муж Аллы Пугачевой мгновенно отреагировал на обвинения и записал поклонникам еще одно видео, которое опубликовал в Instagram Stories.

"Ребят, все кто считает, что у меня накрашенные губы – это мой натуральный цвет! От природы красота!", – с юмором заявил Максим Галкин на все обвинения со стороны фанатов.

Чтобы доказать свою правоту, Максим Галкин решил провести "эксперимент" с салфеткой, на которой бы должны были остаться следы помады.

Ранее мы рассказывали, как Максим Галкин насмехался над своим другом Николаем Басковым.

В честь 44-летия оперного певца Максим Галкин решил в привычном для себя стиле спародировать Николая Баскова.

«Хочу поздравить своего друга Колю Баскова с днем рождения, но сделать я хочу это так, как он обычно это делает в Instagram, как-то себя снимает», — заявил Максим Галкин, пытаясь найти нужный ракурс.

Найдя нужный ракурс, Максим Галкин отметил, что записывать видеоролики в стиле Николая Баскова довольно тяжело.

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