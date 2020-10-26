Российская примадонна Алла Пугачева анонсировала грандиозный концерт

Соответствующее видео с ее признанием появилось в фан-аккаунте в Instagram, который посвящен Алле Пугачевой.

По словам примадонны, грандиозный концерт своим верным поклонникам она подарит по случаю своего 80-летия (в 2029 году).

"Это большая мотивация, чтобы дольше жить, дальше жить, за здоровьем следить. В 80 лет я сделаю концерт только из старых песен, любимых песен. Если сама не смогу петь, пусть поет зал. Ну, вот раскрыла секрет", - заявила Алла Пугачева в эфире российского телеканала.

Ведущий "поймал на слове" примадонну и выразил надежду, что Алла Пугачева сдержит свое обещание.

"Ну да, держу. Действительно, тогда эти песни дозреют до того, чтобы их спели. Так что, мои любимые зрители, тоже будьте здоровы, следите за своим здоровьем, живите радостно, никому не завидуйте. Пусть вас не раздирают какие-то мерзкие злобы, зловредничество, чтобы не сокращать себе жизнь. И давайте встретимся в 80 лет. У нас есть классная тема для встречи", - добавила жена Максима Галкина в эфире телеканала.

"Какая умничка, наша любимая Аллочка", "Ждем!", "Мы поколение 60 выросли на ваших песнях.Спасибо Вам за ваши песни.Живите долго, не болейте. Добра Вам и Вашей дружной семье", "Алла Борисовна, будем ждать Вашего концерта! Дай Бог Вам и нам здоровья!", "Ради этого, буду жить и не умру", "Это же сколько ждать...", "9 лет(", - написали фанаты в комментариях.

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