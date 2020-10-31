Російська співачка, актриса і телеведуча Анна Семенович підхопила "хелловінський" флешмоб у соцмережах та поділилася кумедним тематичним відео

Напередодні "вечора Всіх Святих", більш відомого як Хелловін, 40-річна колишня солістка групи "Блестящие" опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram ролик, в якому постала в незвичайному образі, передає Politeka.net.

На Ганні – золота перука і темно-фіолетовий шовковий халат. Вона сидить за столом із запаленими свічками і гарбузами. Відео починається з того, що Семенович тримає на голові гарбуз і хитається з боку в бік. Потім вона вимовляє фразу: "Солодощі чи гадості?" і бажає шанувальникам крутого Хеллоуїна.

Відзначимо, що образ відьми Анна доповнила відповідним макіяжем: підведеними очима і темною помадою на губах.

"Ну і в кого ти сьогодні будеш вбиратися ?😬 👇 🏼",- підписала пост артистка.

Фанати оцінили креатив зірки, залишивши понад 12 тисяч лайків під записом. Багато хто не поскупився і на компліменти:

"Артистка😊❤️👏", "красуня, навіть ваша хода людини збуджує😉", "ви найкраща👏 👏 👏", "перука красива блискуча на Новий рік піде", "Ганна, Вам потрібно бути в костюмі Харлі Квін❤️ з кліпу МАНИБОЙ🔥 😈", "класно!!! Красуня�😂�❤️❤️❤️❤️".

Раніше ми писали про те, що співачка показала себе в максимально жаркому і незвичайному образі.

На відео Семенович позувала у футболці, джинсах і кросівках. Ганна пробіглася по сходах, а потім коридору. Після цього йшла сценка. Співачка не соромилася показати пишний бюст, а в кінці оператор ще й акцентував увагу на ньому.

Нагадаємо, пишногруда Семенович в купальнику змусила червоніти пікантною витівкою на пляжі.

Також Politeka писала, що Семенович вийшла на балкон в одному халатику, спокусивши розкішним пейзажем.

А ще Politeka повідомляла, що безсоромна Семенович викотила неосяжні "диньки" прямо на камеру.