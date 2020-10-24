Известная певица Анна Семенович показала новый пляжный кадр и раздразнила сеть

Как известно, Анна Семенович является обладательницей пышной груди, которая стала визиткой певицы. Артистка всегда гордо подчеркивает свою большую грудь, которую, ко всему прочему, именует подарком матери природы.

Сейчас артистка отдыхает в российском курортном городе Сочи и забросала свой Инстаграм пляжными снимками, сделанными в купальнике.

В этот раз загорелая Семенович показала довольно легкомысленное видео, на котором игриво вертелась перед камерой, высовывала свой язык и посылала воздушные поцелуи.

В кадре Анна покрасовалась в черном купальнике и солнцезащитных очках, сидя на шезлонге возле моря.

«Побуду сегодня легкомысленной блондинкой, не обременённой грузом сложносочиненных мыслей 😜😍 Напишите мне что-нибудь веселое»,- обратилась она к поклонникам.

Фанаты не остались в стороне и принялись комментировать короткий ролик, осыпая Семенович похвалами и комплиментами.

"Анечка,ты супер!!!👍Поплавай за нас😍На Урале снег и холод...",

" Лучше быть «легкомысленной »Блонди,чем стервозной ,и банальной серой мышью))",

" Будь Анна легкомысленной и обременённой...грузом❤️❤️)! Прелесть)!",

" Все что происходит вокруг Вас наполняется такой необъяснимой энергией! Вы молодец! Никогда не сдавайтесь!",

" Аня, жги", - выссказались в комментариях.

Напомним, что фигуристая Семенович впечатлила пикантным декольте и пухлыми губками

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