Российская певица, актриса и телеведущая Анна Семенович подхватила «хеллоуинский» флешмоб в соцсетях и поделилась забавным тематическим видео

В преддверии «вечера Всех Святых», более известного как Хеллоуин, 40-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм ролик, в котором предстала в необычном образе, передает Politeka.net.

На Анне – золотой парик и темно-фиолетовый шелковый халат. Она сидит за столом с зажженными свечами и тыквами. Видео начинается с того, что Семенович держит на голове тыкву и шатается из стороны в сторону. Затем она произносит фразу: «Сладости или гадости?» и желает поклонникам крутого Хеллоуина.

Отметим, что образ ведьмы Анна дополнила соответствующим макияжем: подведенными глазами и темной помадой на губах.

«Ну и в кого ты сегодня будешь наряжаться ?😬👇🏼», – подписала пост артистка.

Фанаты оценили креатив звезды, оставив более 12 тысяч лайков под записью. Многие не поскупились и на комплименты:

«Артистка😊❤️👏», «Красавица, даже ваша походка человека возбуждает😉», «Вы лучшая👏👏👏», «Парик красивый блестящий на новый год пойдёт», «Анна, вам нужно быть в костюме Харли Квин❤️ из клипа МАНИБОЙ 🔥😈», «Классно!!! Красотка😂😍❤️❤️❤️❤️».

Ранее мы писали о том, что певица показала себя в максимально жарком и необычном образе.

На видео Семенович позировала в футболке, джинсах и кроссовках. Анна пробежалась по лестнице, а потом коридору. После этого шла сценка. Певица не стеснялась показать пышный бюст, а в конце оператор еще и акцентировал внимание на нем.

Напомним, пышногрудая Семенович в купальнике засмущала пикантной выходкой на пляже.

Также Politeka писала, что Семенович вышла на балкон в одном халатике, соблазнив роскошным пейзажем.

А еще Politeka сообщала, что бесстыжая Семенович выкатила необъятные "дыньки" прямо на камеру.