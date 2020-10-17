Известная исполнительница Анна Семенович вызвала ажиотаж в соцсетях, показав новый снимок

Аппетитные формы певицы мало кого оставляют равнодушными, они привлекают интерес и мужчин, и женщин, пишет Politeka.

На этот раз Анна разместила на своей странице в Инстаграм кадр, на котором она позирует в черной юбке и белой в горошек блузке с глубоким декольте, позволяющем вдоволь насладиться большим бюстом певицы.

"Кто знает , как управлять мыслями, тот в состоянии корректировать свою программу в матрице жизни 💥 Чтоб стать счастливым , нужно менять свои мысли и делать , что-то новое, разрывать старые установки и вычищать убеждения . Прекращать бессмысленный поток мыслей и наплавлять их в нужную сторону получая от процесса удовольствие 🔥 Это и есть мастерство жить в гармонии и счастье . Мы должны кормить своей энергией только то, что мы хотим, а не наши страхи . Удачи всем в этой интересной работе ✊🏼", – подписала снимок звезда.

Фанаты бурно отреагировали на новый образ певицы, поставив за 37 минут более пяти тясяч лайков. В комментариях фолловеры пишут, что им очень понравилось фото и что они в восторге от внешности Семенович.

"Beautiful ⚘⚘⚘⚘ Красавица. Это сложно, но можно. Только так Модель сайз плюс 👍👍👍 Вы роскошная красавица. Так держать 🔥🔥🔥 Самая красивая😍😍😍, самая обаятельная❤️❤️❤️, самая шикарная🔥🔥🔥 Анечка!!!!!!!! 💥💥💥 🔥Вау какие формы🔥😍🌹 Шикарная🔥🔥🔥", – написали поклонники певицы.

Ранее мы писали, что Анна Семенович появилась в компании известного актера. Звезда поделилась кадрами "развлечений" в своем Инстаграм. Артистка опубликовала в Ютуб свой новый клип на песню "Мани бой", в съемках которого принял участие актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах "Универ" и "СашаТаня".

Позже Семенович порадовала поклонников видео, снятым во время съемочного процесса.

На кадрах Аня предстала в розовом обтягивающем платье с глубоким декольте. Из большого выреза едва не выпрыгивала грудь. На глазах у артистки была повязка, и когда послышалось: "Начали!", Андрей подбежал к певице и та с улыбкой стала его трогать. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В посте артистка заявила, что ее новая работа всего за сутки собрала 1,2 миллиона просмотров и поблагодарила команду и зрителей.

Напомним, фигуристая Семенович впечатлила пикантным декольте и пухлыми губками

Также Politeka писала, что певица ошарашила экспериментом со внешностью, неожиданное фото

А еще Politeka сообщала, что Семенович в тесном платье с декольте соблазнила известного россиянина, кадры развлечений